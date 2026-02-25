田中美南がオンライン取材に応じた来年の女子ワールドカップ（W杯）の予選を兼ねた、女子アジアカップに参加するなでしこジャパンは、開催地オーストラリアに入り準備をスタートしている。3月4日の初戦まであと1週間となり、FW田中美南は暑さ対策や、食事会場でのコミュニケーションなどの重要性を話した。現在の日本チームは、大きく分けて欧州、北米、日本国内の各地でプレーする選手が集まる。米国のユタ・ロイヤルズに所属