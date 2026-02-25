パンクバンドのドロップキック・マーフィーズが、移民税関捜査局（ICE）職員による事件で命を落としたアレックス・プレッティさんとレネー・グッドさんを追悼する特別コンサートを米ミネアポリスで開催する。公演は3月6日。パレス・シアターで行われ、同日にアコースティック形式の追悼ライブも予定されている。 【写真】ICEへの抗議曲を超速制作→緊急リリースした超大物アー