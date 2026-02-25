雪印メグミルクの「６Ｐ」シリーズに、午後の休憩時間を意識した新しい一品が加わります。チーズにえんどう豆たんぱく質を掛け合わせた設計で、口当たりのやさしさと満足感を両立した商品です。コーヒーや紅茶と合わせやすい味わいなので、甘くない間食を選びたい日の選択肢として注目できます。 雪印メグミルク「６Ｐgreen 午後のひととき」 発売日：2026年3月1日希望小売価格（税別）：465円発売地