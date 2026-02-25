一冊の書店から広がった小説『タカラモノ』が、2026年に三度目の舞台上演を迎えます。話題先行ではなく口コミで届いた物語だからこそ、劇場で向き合う時間に重みが生まれる作品です。今回の再再演はキャストと脚本を刷新し、同じ題材を今の感覚で受け取れる構成になっています。 舞台劇『タカラモノ』再再演2026 上演期間：2026年4月2日〜4月5日上演回数：5公演会場：赤坂RED/THEATER（東京都港区赤坂