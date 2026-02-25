淡路島の人気エリア「NARUTO＆BORUTO 忍里」で、7周年を記念した期間限定イベントが始まります。2026年3月20日から5月31日までの来場者全員に、オリジナルステッカーを配布する企画です。作品ファンにうれしい“壱の巻”の記念施策として注目されています！ ニジゲンノモリ「NARUTO＆BORUTO忍里7周年記念イベント」 実施期間：2026年3月20日（金）〜5月31日（日）営業時間：10:00〜22:00（最終受付20: