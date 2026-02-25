侍ジャパンは２５日、バンテリンＤで非公開練習を行った。エンゼルス・菊池雄星投手（３４）がライブＢＰ（実戦形式の打撃練習）に登板したとみられる。２２日に宮崎事前合宿に合流した菊池は、同最終日の２４日にブルペンで１７球を投球した。３月２、３日の強化試合（京セラＤ）を経て、１次ラウンド２戦目となる７日の韓国戦（東京Ｄ）の先発が有力となっている。侍ジャパンは２６日にバンテリンＤで全体練習を実施する。