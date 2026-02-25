成田エリアで法律・税務・労務をまとめて相談できる新拠点がオープンしました。京成成田駅から徒歩4分というアクセスで、駅近の移動負担を抑えながら相談しやすい体制です。電話相談やテレビ電話相談にも対応しており、来所前に状況を整理しやすい運用になっています。 心グループ「成田法律・税理士・社会保険労務士事務所」 アクセス：京成成田駅から徒歩4分弁護士法人心の拠点数：関東26か所・全国