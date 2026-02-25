◆第３３回チューリップ賞・Ｇ２（３月１日、阪神競馬場・芝１６００メートル＝１〜３着馬に桜花賞の優先出走権）追い切り＝２月２５日、栗東トレセン活気に満ちあふれ、時計以上の動きだ。タイセイボーグ（牝３歳、栗東・松下武士厩舎、父インディチャンプ）は西村淳也騎手を背に、坂路で単走。馬なりでもグイグイと駆け上がり、力強いフットワークを見せた。全体は５５秒９と抑えめだが、ラストは１２秒１。松下調教師は「しま