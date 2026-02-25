2026年3月1日から、宮城・秋保温泉の「秋保風雅」で3大特典付きの女子旅プランが始まります。会場は仙台駅から車で約30分の秋保エリアにあり、母娘旅や友人同士の旅行で使いやすい立地です。人気ヘアケア家電、グリッター入りカクテル、写ルンですを組み合わせた、思い出づくり重視の宿泊プランとなっています。 秋保風雅「Refa貸出＆きらきらカクテル＆写ルンです付き女子旅プラン」 販売開始日：202