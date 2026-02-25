ルートインＢＣリーグの山梨ファイアーウィンズで昨季までプレーしていた保科圭伸外野手（２６）が２５日、メキシカンリーグの名門、メキシコシティ・レッドデビルズと２６年シーズンの契約を締結した。保科は慶応幼稚舎から慶応中等部、慶応高、慶大と慶応ひと筋。卒業後は社会人野球のエイジェック、ＢＣ群馬、ＢＣ福島、ＢＣ山梨と渡り歩いた。昨季は攻守でチームの中心選手として活躍。俊足を武器にＢＣ−ＷＥＳＴで最多盗
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 公共施設でAV鑑賞 陰部出ただけ
- 2. りくりゅうの関係 想像にお任せ
- 3. 女性トイレに「女装男」動画投稿
- 4. SNIDELなど展開の会社 和解成立
- 5. 横浜の20代男性がはしか感染
- 6. 西川史子、苦渋の決断下したか
- 7. 獅童の騒動 竹内さんショックか
- 8. サイゼで「行儀が悪すぎる」炎上
- 9. スカイツリー 事故の原因を特定
- 10. 「海の中を走る小田急線」X話題
- 1. 公共施設でAV鑑賞 陰部出ただけ
- 2. りくりゅうの関係 想像にお任せ
- 3. 女性トイレに「女装男」動画投稿
- 4. 横浜の20代男性がはしか感染
- 5. サイゼで「行儀が悪すぎる」炎上
- 6. スカイツリー 事故の原因を特定
- 7. 外免切替厳格化に「困っちゃう」
- 8. NHKテヘラン支局長 逮捕、収監か
- 9. 「お〜いお茶」来月から237円に
- 10. 土ひび割れ、葉も変色…深刻な雨不足でキャベツ“げんこつ”サイズに 大根や白菜も「小型化」春野菜の価格も2.5倍になる恐れも
- 1. 首相、自民全衆院議員に当選祝い 数万円相当のカタログギフト配布
- 2. 妊娠26週で線路落下 高校生救う
- 3. 麻辣湯を食べたら顔ぐちゃぐちゃ
- 4. 吉村代表「ギフト配布は合法」
- 5. 証拠隠滅 チワワを投げ死なせる
- 6. 高市首相 当選ギフトは問題ない
- 7. 乗客が姿を見せない JALの対応
- 8. 外国人狩り起きる 新制度に賛否
- 9. 演劇界「国内最大の賞」に異変
- 10. 親代わり人形をぎゅ…子猿が話題
- 1. 日本では当たり前でも外国人驚愕
- 2. 日本へ帰化 韓国籍を諦めた理由
- 3. 妊娠…エプスタイン巡る衝撃手記
- 4. TWICEモモの大胆ハイレグに衝撃
- 5. パクくん氏 日本文化に驚き
- 6. 「アジア人より上」発言に賛否
- 7. 「左足失うところだった」告白
- 8. 双極性障害と闘病した米俳優死去
- 9. 安定捨て 日本移住&東大進学の訳
- 10. 韓国テレビ番組でまたも故人冒涜
- 1. 「養命酒」手がける会社を買収へ
- 2. 外国人が国保タダ乗り? 実際は
- 3. カタログと違う 実燃費に損か
- 4. 大金を相続し「暴走」→夫婦崩壊
- 5. 欧米で「ガラケー」話題の理由
- 6. 「Olive」意外な裏技と落とし穴
- 7. 父の通帳 興味本位で見て愕然
- 8. 三井住友FGとPayPay 決済連携へ
- 9. 消費税ゼロ 外食業界が反対表明
- 10. 会計年度任用職員 悲しき実態
- 1. 【2026年最新】パワーアップした「Amazon 新生活セール」を完全攻略！10万ptが当たる大抽選会も
- 2. Amazonセールで狙うべき50商品
- 3. 「受け取る意思ない」配達員憤り
- 4. 新MacBookのチップ チップの実力
- 5. 三菱ホームエレベーター社名変更
- 6. 企業のAI導入 パートナー4社提携
- 7. Kindle Unlimitedが2カ月99円に
- 8. 未発表なSamsungの次期フォルダブルスマホ「Galaxy Z Fold8」と「Galaxy Z Flip8」、「Galaxy Z Fold8 FE」の開発機がIMEI情報に登録
- 9. 超新星爆発が迫っていた超巨星が静かに姿を消した。いったい何が起きたのか？
- 10. こんなミニPCがあっていいの？ポータブル×つよつよ性能「Khadas Mind Pro」
- 11. コロナ禍で倒産危機の企業…オンキヨー、ANA、日本郵政も？
- 12. Leicaカメラ搭載の新プレミアムスマホ「Xiaomi 17 Ultra」をいち早く試せるイベントがKITTE 丸の内で3月5〜8日に開催！スタンプラリーも開催
- 13. 大量のLINE通知 一気に消す方法
- 14. 【Gemini 3.1 Pro完全ガイド】無料で使えるGoogleの最新推論AIモデル！概要＆使い方＆活用事例10選！
- 15. 備えあればうれしいな。リュックに付けるだけで生活がよりスマートになるギア
- 16. 「初めてのホテルで眠れない」のは、脳が非常事態モードだから
- 17. Google Chrome、「分割ビュー」「PDF注釈」「Googleドライブ保存」が正式機能に
- 18. 【超小型】アンカーから、文字起こしや要約、議事録が作れるAIレコーダー「Anker Soundcore Work」が登場しました！
- 19. シャオミ、ノイキャン対応の完全ワイヤレスイヤホン「REDMI Buds 8 Pro」を日本で2月24日に発売！価格は9980円。3月9日までは8980円
- 20. 揚げ物×タルタルの最強タッグ！かつや「タルタル盛り揚げ丼」「タルタル盛り揚げ定食」
- 1. 木原龍一最後の言葉にネット沸く
- 2. 三浦璃来 引退する時期に言及
- 3. 日本をフィギュアペア大国へ
- 4. 三浦璃来を誘い木原龍一断られた
- 5. 羽月隆太郎被告 広島と契約解除
- 6. 元スノボ選手の発言が…波紋呼ぶ
- 7. 帰国しただけで騒がれる大谷翔平
- 8. キャンプ地で 大谷充実の生活か
- 9. 「櫻井まで笑」中井ブームに驚き
- 10. 「大谷フィーバー」韓国でも報道
- 1. SNIDELなど展開の会社 和解成立
- 2. 西川史子、苦渋の決断下したか
- 3. 獅童の騒動 竹内さんショックか
- 4. 宇多田「蕎麦屋」投稿巡り再炎上
- 5. 中井亜美が持つ懐かしグッズ話題
- 6. ポケモン30周年 記念ロゴが話題
- 7. 真矢さん死去当日の投稿に再注目
- 8. 星野源知らねーよ発言「酷いね」
- 9. ママやめます 平愛梨がブチギレ
- 10. 亀梨和也の企画に「格落ち」懸念
- 1. 高級中華で母娘が驚愕した出来事
- 2. ヒートテック靴下 4種を履き比べ
- 3. 真面目な弟のゴミ屋敷 兄が絶句
- 4. 半年で冷めた 45歳夫の「女運」
- 5. 「とるだけ育休」AIが衝撃の回答
- 6. 年下ママの残酷な優しさに固まる
- 7. 陽菜に「家族に還元」義姉に怒り
- 8. 離婚遅すぎた…81歳女性の後悔
- 9. 「豊成」はなんて読む？「成」の読み方が難しい...鳥取県の地名！
- 10. Netflixが異例の「一時値下げ」