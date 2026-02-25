ルートインＢＣリーグの山梨ファイアーウィンズで昨季までプレーしていた保科圭伸外野手（２６）が２５日、メキシカンリーグの名門、メキシコシティ・レッドデビルズと２６年シーズンの契約を締結した。保科は慶応幼稚舎から慶応中等部、慶応高、慶大と慶応ひと筋。卒業後は社会人野球のエイジェック、ＢＣ群馬、ＢＣ福島、ＢＣ山梨と渡り歩いた。昨季は攻守でチームの中心選手として活躍。俊足を武器にＢＣ−ＷＥＳＴで最多盗