昨季降格し、今季からＪＦＬで戦うアスルクラロ沼津は２５日、三島市役所を表敬訪問した。高島雄大社長、中山雅史クラブ・リレーションズ・オフィサー（ＣＲＯ＝スポンサーやサポーター、行政機関とクラブをつなぐ役職）、Ｊ３松本から完全移籍で加入したＭＦ滝裕太が訪れた。ゴン中山の愛称で知られる中山氏は、２０２５年シーズン途中まで監督を務めた後に退任。その後、パートナー企業へのあいさつ回りなどに同行するなどク