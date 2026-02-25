▼福岡県（福岡管区気象台）【福岡地方】くもり時々晴れ【北九州地方】くもり時々晴れ【筑豊地方】くもり時々晴れ【筑後地方】晴れ後くもり▼佐賀県（佐賀地方気象台）【南部】晴れ後くもり【北部】くもり時々晴れ▼長崎県（長崎地方気象台）【南部】晴れ後くもり【北部】くもり時々晴れ【壱岐・対馬】くもり【五島】くもり時々晴れ▼熊本県（熊本地方気象台）【熊本地方】晴れ後くもり【阿蘇地方】晴れ後くもり【天草・芦北地方】