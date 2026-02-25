2026年2月24日、ビートレンドのスマートCRMプラットフォーム「betrend」が、LINEヤフーの新機能「LINEタッチ」に対応しました。店舗やイベント会場でNFCタグにスマートフォンをかざすだけで、LINEミニアプリへスムーズにつながる導線が整います。来店時の操作を減らしながら会員接点を作れる、実店舗向けの新しい仕組みです！ betrend「LINEタッチによるLINEミニアプリ起動対応」 対応開始日：2026年2