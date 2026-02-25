システム障害の影響で売り上げが落ち込んだアサヒビールは、4月に全ての商品の出荷が正常化するとの見通しを明らかにしました。アサヒビール松山一雄 社長「サイバー攻撃の、この障害から戻っていく中で、復旧・復興・再始動を進め、『反転成長』の中で、さらに強いアサヒビールになっていきたい」アサヒグループは去年9月、身代金要求型のサイバー攻撃を受け、システム障害が発生。去年1年間の「ビール類」の売り上げは、