２５日の東京外国為替市場の円相場は午後５時、前日（午後５時）比１９銭円高・ドル安の１ドル＝１５５円９１〜９３銭で大方の取引を終えた。対ユーロでは、５銭円安・ユーロ高の１ユーロ＝１８３円９３〜９７銭で大方の取引を終えた。