警視庁によりますと、詐欺の疑いで再逮捕された日本人の男女11人は去年、カンボジアにあるベトナム国境に近い都市バベットの拠点から、警察官をかたって「逮捕状が出ている」などとウソの電話をかけ、高齢女性から現金500万円をだまし取った疑いが持たれています。11人はビデオ通話アプリで警察官になりすまし、偽物の逮捕状を見せるなどして、女性を信じ込ませていたとみられます。11人は先月、カンボジアから日本に移送され、す