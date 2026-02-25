25日午前、八峰町で除雪作業をしていた男性がトラクターに右手を巻き込まれ、大けがをしました。能代警察署の調べによりますと25日午前10時10分ごろ、八峰町峰浜塙で自宅敷地内を除雪していた75歳の男性が、トラクターのレバーに右手を巻き込まれました。男性は右手の指の骨を折る大けがをしました。警察が事故の原因を調べています。