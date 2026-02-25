地域に貢献した個人や団体に贈られる今年度の歯車賞に、障害者スポーツの普及に取り組む秋田市のNPO法人が選ばれました。歯車賞は地域社会の発展に貢献した個人や団体に感謝と敬意を示そうと、秋田市のボランティア団体、秋田ロータリークラブが1977年から贈っているものです。今年度、受賞したのは、秋田市のNPO法人チャレンジドスポーツあきたです。障害者スポーツ普及のためサッカーやバス