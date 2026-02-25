トリミング後の「自分の姿」に驚きの反応を示したわんこの姿が反響を呼んでいます。話題となっている投稿は記事執筆時点で9万4000回再生を突破し、「2度見のお手本w」「コントみたいで可愛い」「別犬になってる(笑)」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：もじゃもじゃの大型犬を『丸刈り』にした結果→自分の姿を鏡を見て…まさかの『人間のような二度見』】 サマーカットが気に入らない！？ TikTok