3月3日の桃の節句＝ひなまつりにあわせ、県内各地で様々な催しが開かれています。多くの雪が残る北秋田市の施設でも、ひな人形やひな飾りが展示されていて、会場は華やかな雰囲気に包まれています。あたりには多くの雪が残っている北秋田市の阿仁ふるさと文化センターです。阿仁合駅の近くにあるこちらの施設で開かれているのが「秋田内陸線のおひなまつり」です。地域活性化や内陸線の利用促進につなげようと毎年開かれてい