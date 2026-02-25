昨季はチームの悲願だったチャンピオンズリーグ制覇にも貢献し、バロンドールにも選ばれたパリ・サンジェルマンFWウスマン・デンベレ。デンベレといえば、バルセロナ在籍時は度重なる怪我に悩まされてきた。才能はあると評価されていたものの、怪我でポテンシャルを100%発揮できないシーズンが続いていたのだ。昨季はそれを乗り越えたように思えたのだが、今季はまた負傷が目立っている。筋肉系の怪我で復帰と離脱を繰り返しており