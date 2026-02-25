トッテナムに所属する19歳MFアーチー・グレイにはビッグクラブから注目が集まっているようだ。リーズの下部組織で育ち、そのままトップチームデビューを飾った同選手は23-24シーズン公式戦52試合に出場するなど若いながらも定位置を確保。するとシーズン終了後の夏にトッテナムへのステップアップを遂げた。本職の中盤よりCBとしての起用が多いが、1年目から公式戦46試合に同選手は出場しており、今シーズンはここまで公式戦26試合