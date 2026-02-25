ドルトムントはドイツ代表MFフェリックス・ヌメチャ（25）を簡単に手放す気はないという。マンチェスター・シティのアカデミーで育ち、2019年にトップチームデビューを飾った同選手。その後2021年にヴォルフスブルクへ移籍し、ドルトムントでは2023年よりプレイしている。今シーズンここまで公式戦35試合に出場し、5ゴール3アシストを記録する同選手にはプレミアリーグから熱視線が届いており、現在マンチェスター・ユナイテッドと