NTTドコモは、3G通信サービス「FOMA」を契約するユーザー向けに、同社のクレジットカード「dカード」の利用に影響が生じる恐れがあると案内している。電話番号が使えなくなることで、一部認証サービスが利用できなくなるなどの影響が発生する。 「FOMA」は3月31日にサービスを終了すると発表しており、4月1日以降は「dカード」の利用において複数の影響が発生すると紹介