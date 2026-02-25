Woltは25日、日本市場からの撤退を発表した。日本市場におけるフードデリバリーアプリ「Wolt」のサービスも3月4日に終了する。 同社は、撤退理由を国際事業ポートフォリオ全体の見直しの一環としている。具体的には、各国ごとの市場状況を精査した結果、持続的な規模拡大と長期的な優位性が確保できる地域へ投資を集中させる方針に基づき事業終了を判断したとのこと。 サービス終了