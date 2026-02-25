ひな祭りを前に、愛知県岡崎市で空き瓶をリサイクルしたガラスのおひな様作りが行われています。リサイクル施設「岡崎ガラス工房葵」の中にあるガラス工房では、毎年この時期に再生ガラスのひな人形を作っていて、専用の機械で細かく砕いた空き瓶を1400度の炉の中に入れて、新たな形に生まれ変わらせます。重なる色が雅な「瑠璃雛」や、伸びたしっぽが愛らしい「猫雛」など5種類がつくられていて、3月初めまで、市内の道の駅