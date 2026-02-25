▼滋賀県（彦根地方気象台）【南部】くもり後時々晴れ【北部】くもり後時々晴れ▼京都府（京都地方気象台）【南部】くもり後時々晴れ【北部】くもり▼大阪府（大阪管区気象台）【大阪府】くもり後時々晴れ▼兵庫県（神戸地方気象台）【南部】くもり後時々晴れ【北部】くもり▼奈良県（奈良地方気象台）【北部】くもり後時々晴れ【南部】くもり後時々晴れ▼和歌山県（和歌山地方気象台）【北部】くもり後時々晴れ【南部】くもり後時