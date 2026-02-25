3月のWBCで連覇を目指す侍ジャパンは25日、バンテリンドームで希望選手による非公開練習を行った。11日間の宮崎事前合宿を打ち上げたチームは前日の24日に、名古屋に移動していた。27日と28日に国内組が出場する中日との壮行試合（バンテリンドーム）を予定している。大谷は24日に米国からのチャーター機で帰国。近く合流予定で、バンテリンドーム周辺では「大谷フィーバー」に備えて着々と準備が進められた。公式グッズショッ