中国戦に向けた調整で笑顔の富永（左）と富樫＝沖縄サントリーアリーナバスケットボール男子日本代表は25日、2027年に開催されるワールドカップ（W杯）アジア1次予選の中国戦を翌日に控え、会場の沖縄サントリーアリーナで最終調整した。今月上旬の就任後初の公式戦を前に、桶谷監督は「本当に試合が楽しみ。中国の気迫に負けないように」と意気込んだ。直前合宿中の選手による投票で富樫（千葉J）がキャプテンに選出された。