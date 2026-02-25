2023年4月の東京都江東区長選を巡り、前区長らから選挙運動報酬として現金を受け取ったとして公選法違反罪に問われた元区議に、東京地裁は25日、一部無罪とした上で懲役10月、執行猶予5年、追徴金100万円の判決を言い渡した。