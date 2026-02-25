巨人・阿部慎之助監督が２５日、ドラフト４位・皆川岳飛外野手（２２）＝中大＝に強化ティー打撃を課した。室内練習場での打撃練習中。ティー打撃を行っていた皆川の元へ向かい、「こんな緩いティー１５００球打っても変わらないから、俺が投げてやる」と中大の後輩に２６２球のトスを上げた。開脚して地面すれすれの球を打つものや、打ち終わりの体勢をキープするメニューでルーキーももん絶。大学時代も“地獄ティー”を行