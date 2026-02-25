▼青森県（青森地方気象台）【津軽】晴れ時々くもり【下北】くもり時々晴れ【三八上北】くもり時々晴れ▼岩手県（盛岡地方気象台）【内陸】晴れ【沿岸北部】晴れ時々くもり【沿岸南部】晴れ後くもり▼宮城県（仙台管区気象台）【東部】くもり【西部】くもり▼秋田県（秋田地方気象台）【沿岸】晴れ【内陸】晴れ▼山形県（山形地方気象台）【村山】くもり時々晴れ【置賜】くもり時々晴れ【庄内】晴れ【最上】晴れ時々くもり▼福島県