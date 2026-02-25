◇FIBA バスケットボール ワールドカップ2027アジア地区予選 日本-中国(26日、沖縄サントリーアリーナ)男子日本代表が25日に沖縄で前日練習を行い、渡邊雄太選手が試合へ意気込みました。桶谷大ヘッドコーチの新体制初戦にも渡邊選手は「新体制だからという言い訳をしていいような試合ではない。絶対勝たなければいけない」と力強くコメント。「中国も間違いなく全力で来ると思う。僕らも自分たちがやってきたことを全部出して勝て