KIKUSUI蔵GARDENってどんなところ？新潟県新発田市の菊水酒造が2025年4月にオープンした「発酵」がテーマのエンターテインメント施設です。日本酒や発酵食品の魅力を五感で体験できる「ラボ」「ショップ」「カフェ」から構成されています。自然に囲まれて発酵を体験できる施設／菊水酒造提供 新発田市は飯豊連峰の豊かな雪解け水と肥沃な土壌や昼夜の寒暖差を活かした、県下有数の良質米の産地で、新潟県で生まれた「五百万石」や