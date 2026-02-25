256億ウォン（約27億8000万円）を捨ててでも終わらせたい。“NewJeansの生みの親”として知られるミン・ヒジンooak records代表が、対立を続けてきたHYBEにすべての法的紛争を終結させようと提案した。【写真】ミン・ヒジン、256億ウォン放棄でHYBEとの和解を提案そのために彼女は、256億ウォン規模のプットオプション（株式買い取り請求権）を放棄すると宣言した。ミン・ヒジン代表は2月25日、ソウル鍾路（ジョンロ）区のチャレン