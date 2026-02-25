RIIZEが初のワールドツアー「RIIZE CONCERT TOUR[RIIZING LOUD]」のスペシャルエディション公演として2⽉21〜23⽇にわたって東京ドーム公演を開催。3⽇間でのべ12万⼈を動員した。その最終⽇、23⽇の公演をレポートします。©︎田中聖太郎写真事務所ムービングステージとリフターでファンの近くへ暗転してもまだほんのり昼の明るさが残る東京ドーム。そのメインステージ上に設置さ