学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる絵文字クイズを紹介します！この絵文字が表すものって一体...？この絵文字が表す宝塚歌劇作品は？意外と難しいこのクイズ。「🫒🌅🇪🇸📻📷」が表す宝塚歌劇の作品は一体なんでしょうか？ヒントは、“ひとつの心”です！あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しス