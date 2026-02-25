資料 知人女性（27）を殴って全治約1週間のけがを負わせたとして、岐阜県大野町の農業の男（22）が25日、傷害の疑いで逮捕されました。 高松北警察署によりますと、男は2月21日午前1時15分ごろから約40分間、高松市の知人女性の自宅で、女性の胸を複数回殴って全治約1週間のけがを負わせた疑いが持たれています。 翌日、女性が「知人に暴力をふるわれた」と警察に電話をかけました。警察が傷害事件として捜査していたと