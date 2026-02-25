国公立大学の2次試験前期日程が2月25日、始まりました。名古屋市千種区の名古屋大学では、親や友人の激励を受けた受験生が、緊張した表情で試験会場に向かう姿が見られました。受験生ら：「1年間頑張ってきたので、全力を出したい」「名古屋大学に入ることは決定しているので、これから頑張ってきます」「人生の山場です。絶対受かるぞ～！」名古屋大学の志願者は去年より186人少ない4298人で、倍率は2.5倍となってい