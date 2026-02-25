◇練習試合オリックス4―9ヤマハ（2026年2月25日清武第二）オリックスとヤマハの練習試合は球春宮崎ベースボールゲームズのロッテ戦より30分早い12時30分にプレーボール。先発した寺西成騎投手（23）は1回を2奪三振の無失点。「1番DH」で出場した宗佑磨内野手（29）は3打席無安打だった。「4番・三塁」で出場した内藤鵬内野手（21）は3回2死からの左越え二塁打に続き、5回1死一塁では左越え2ラン。18日の練習試合・サム