国公立大学で2次試験の前期日程がきょうから始まり、受験生たちが入学試験に臨みました。このうち、富山大学では五福キャンパスで多くの受験生たちが試験に挑み、緊張した面持ちで問題用紙に向き合っていました。富山大学の前期日程は、9つの学部で1166人の定員に対し、2787人が出願していて、平均志願倍率は2.4倍です。一部の学部ではあす面接試験が行われます。また富山県立大学は、3学部321人の定員に対し977人が出願しています