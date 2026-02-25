競輪の25年優秀選手表彰式典が25日、都内のホテルで三笠宮家の彬子さまが出席され、ファン、関係者ら約400人を集めて盛大に行われた。ガールズは佐藤水菜（27＝神奈川・114期）が最優秀選手賞、国際賞、グランドスラム選手賞、グランプリスラム選手賞、GI優勝記録更新選手の5つで表彰された。国内はもちろん、世界選手権でもケイリン連覇を達成した。「（世界選手権3連覇は）無理だと思う。自分で自覚している。たまたまなの