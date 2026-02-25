政府は２５日に公表した２月の月例経済報告で、国内景気が「緩やかに回復している」とする総括判断を前月から据え置いた。米国の高関税政策の悪影響が和らいでいるとして、前月は「米国の通商政策による影響が自動車産業を中心にみられる」としていた表現を、「米国の通商政策の影響が残る」に変更した。個別項目では、企業収益を前月までの「改善に足踏みがみられる」から「改善の動きがみられる」に改め、２０２５年３月以来