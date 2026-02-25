国民民主党の玉木雄一郎代表は25日、衆議院での代表質問を終えた後、取材に応じた。代表質問では、本会議場へのタブレット持ち込み解禁を訴えた玉木代表に、与党議員から激しいヤジが飛ぶ場面があった。【映像】玉木代表に「与党から」大音量ヤジが飛んだ瞬間（実際の様子）これについての受け止めを聞かれた玉木代表は、「私、原稿をiPad（タブレット）で打っているんですけど、前からこれ言っているんですが、打ったのをプリ