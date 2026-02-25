安徽省量子計算工程研究センターは24日、中国初の独自開発量子コンピューター用オペレーティングシステム（OS）「本源司南（OriginPilot）」のオンラインダウンロードを正式に開始したと発表した。これは世界で初めて一般公開され、ダウンロードが可能な量子コンピューター用OSであり、開発のハードルを効果的に下げ、中国の量子コンピューティング・エコシステムの自立化を加速させるとみられている。人民日報が伝えた。「本源司