トランプ米大統領は2月24日、2期目就任後初の一般教書演説を行い、米国がイランとの交渉を進めていると述べました。トランプ氏は「イランは合意を望んでいるが、米国はまだそれらの秘密の約束を聞いていない」とし、イランが核兵器を持つことは絶対に許さないと強調するとともに、外交手段による解決を優先すると表明しました。（提供/CRI）