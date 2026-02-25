シカゴ・カブスの今永昇太投手（31）が現地時間24日、パドレスとのオープン戦に先発登板。今春初登板で2回無失点と好投を見せた。今永は立ち上がりから一死一、二塁とピンチを招いたが、4番の宋成文をこの試合最速となる94.1マイル（約151.4キロ）のフォーシームで空振り三振。続く5番ソラクを二ゴロに打ち取り、初回を無失点で切り抜けた。2回表も直球とスプリットの2球種のみで抑え、2回33球で3被安打、1奪三振、無失点とい