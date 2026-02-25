ストーンがオープン戦に登板し、1回2奪三振の好投ドジャースのギャビン・ストーン投手が24日（日本時間25日）、ガーディアンズとのオープン戦で先発マウンドに上がった。1回を2奪三振、無失点に抑える投球を見せ、試合後にメディアの取材に応じた。肩の怪我からの復帰登板を「今日はとてもいい第一歩だったと感じている」と振り返った。ドジャース専門メディア「The Dodgers Bleed Los Podcast Network」は、オープン戦初登板