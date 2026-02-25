『星のカービィ』と「グラニフ」の初コラボレーションアイテムが、3月10日（火）から、全国の「グラニフ」店舗および公式オンラインストアで発売される。【写真】バッグやポーチもかわいい！『星のカービィ』コラボ商品一覧■世界観を詰め込んだデザイン今回登場するのは、1992年に誕生したゲームシリーズ『星のカービィ』を題材にしたファッションアイテム全19品。ラインナップには、パーカーをコピーしたカービィをエン