三重県津市の元市議会議員が、先月の市議選を前に有権者にプリペイドカードを配った買収の疑いで逮捕されました。元津市議で建設業の長谷川正容疑者(68)は、市議選告示前の去年12月から先月にかけて、有権者4人に1000円分のプリペイドカードあわせて7枚を配り、投票を依頼した買収と事前運動の疑いが持たれています。警察は長谷川容疑者の認否を明らかにしていませんが、選挙運動員の男性2人についても任意で捜